Wenn ein tödlicher Straßenbahnunfall passiert - Feuerwehr in Halle probt den Ernstfall

Halle (Saale)/MZ - Ein Mensch gerät unter eine Straßenbahn: Einsätzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle haben am Mittwochvormittag in Halle für einen solchen Ernstfall trainiert. An der Endhaltestelle Kröllwitz hoben sie dazu mit Lufthebekissen eine Straßenbahn an und stabilisierten sie mit sogenanntem Rüstholz, so dass der darunter liegende Dummy geborgen werden konnte. Die Herausforderung dabei: Die Bahn muss sicher über den Gleisen stehen, dass kein weiterer Schaden entsteht.

Halles Feuerwehrleute trainieren regelmäßig für einen solchen Unfall. Meistens finden diese Übungen im Straßenbahndepot Rosengarten statt.