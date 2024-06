Zum elften Mal starteten Mitarbeiter aus Unternehmen auf der Ziegelwiese. Manche Aktive hätten am liebsten schon nach 500 Metern aufgehört. Und eine Firma rannte allen davon.

Wenn Dinosaurier und Hobbysportler um die Wette rennen: Das sind die Sieger des Firmenlaufs in Halle

Halle (Saale)/MZ - Ob als Dinosaurier, Elfen, Mario & Luigi oder einfach nur im Sportdress: Tausende Hallenser und Arbeitnehmer aus dem Umland ließen auf der Ziegelwiese den Arbeitsstress hinter sich. Bereits zum elften Mal brachte der Hallesche Firmenlauf ambitionierte und gemütliche Läufer ins Schwitzen.

Am Ende setzten sich die Teilnehmer einer bestimmten Firma durch, die mit gleich mehreren Teams zum Firmenlauf angetreten war: Die Oehlschlegel Service GmbH in Halle. Sie rannten sowohl bei den Männerteams, bei den Frauenteams, wie auch bei den gemischten Teams der Konkurrenz davon. Stets hatte eines der Teams „OE Teamsport“ die Nase vorn.

Team "OE Teamsport 4" holte den ersten Platz bei den Männerteams. Foto: Robert Horvath

Team "OE Teamsport 3" holte den ersten Platz bei den Frauenteams. Foto: Robert Horvath

Rund 400 Firmen nahmen in diesem Jahr teil und sorgten mit insgesamt 3.756 Läuferinnen und Läufern für einen Teilnehmerrekord.

Jurrasic Park auf der Ziegelwiese: Auch drei T-Rex mischten im Teilnehmerfeld mit. Im Gegensatz zu den Giganten der Urzeit waren sie aber friedlich. Foto: Schellhorn

Kurz nach 16 Uhr starteten die ersten Läufer, von da an ging es kontinuierlich weiter, Unternehmen für Unternehmen. Natürlich gingen nicht alle die 2,5 Kilometer lange Strecke im gleichen Tempo an. Wie Johannes Schipke von der Sportwelt Veranstaltungs GmbH, dem Veranstalter des Firmenlaufs, sagte, sei der Lauf für einige Aktive wie ein Aufwärmtraining, andere übernähmen sich wiederum ein bisschen.

Für alle Fälle waren das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG vor Ort, um die Strecke abzusichern; Verletzungen gab es bis zum späten Nachmittag nicht.

Der Firmenlauf gehört zu den größten Sportveranstaltungen in Halle. 3.756 Teilnehmer hatten sich im Vorfeld für das Event angemeldet. Foto: Schellhorn

Die jeweils vierköpfigen Teams traten in den Kategorien „Frauen“, „Männer“ und „Mixed“ gegeneinander an. Aber auch der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. So wurde auch das „originellste“ Team prämiert. Kandidaten dafür könnten zum Beispiel die „Helfer-Elfen“ vom Pflegedienst des Bergmannstrost-Klinikums sein, die sich passend zu ihrem Namen gekleidet hatten. Sie gaben sich aber bescheiden und rechneten nicht mit dem Sieg. Nach ihren sportlichen Ambitionen befragt, antworteten zwei Teammitglieder gleichzeitig: „Abräumen“ und „Ankommen“.

Natürlich durfte auch eine richtige Erwärmung nicht fehlen. Foto: Schellhorn

Angekommen sind sie, und abgeräumt haben sie auf ihre Art: „Es wurde so viel gejubelt, dass ich schon nach 500 Metern hätte aufhören können, zu laufen“, sagte eine männliche Elfe.

Neben großen Firmen waren auch eingefleischte Institutionen dabei, wie die Kabarettisten Kibitzensteiner. Mit Augenzwinkern meinte Stephanie Hottinger, die Kollegen nähmen das Ganze wohl zu ernst, deshalb seien sie statt in Kostümen in knalligen Sportklamotten erschienen. Zum vierten Mal seien sie dabei, auch wenn sie lieber ein Kulturfestival hätten, so sei diese Veranstaltung doch eine Hallenser Sache.

Bei Musik, Essen, kühlen Getränken und vor allem trockenem Wetter feierten die Sportler ausgelassen ihre Erfolge.