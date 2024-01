Wie wird halles innenstadt attraktiver? Weniger Mieter in Geschäften: Leerstand in Halles Innenstadt

Die Innenstadt in Halle verödet immer weiter. Selbst in den besten Lagen gibt es Leerstand. Was sind die Gründe? Welche Ideen da sind, um die City wieder attraktiv zu machen.