Weniger Corona-Neuinfektionen in Halle - Inzidenz sinkt

Halle (Saale)MZ - Im Gegensatz zu klassischen Erkältungskrankheiten, die ab Herbst stark ansteigen, nehmen die Corona-Fallzahlen in Halle derzeit ab. So sind die registrierten Corona-Neuinfektionen in der Stadt in der zurückliegenden Woche (5. bis 11. November) weiter gesunken. 593 Neuinfektionen wurden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Freitag der Vorwoche von 305,40 auf 248,43.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.