Weniger Corona-Infektionen in Halle

Dem Gesundheitsamt in Halle wurden in den vergangenen sieben Tagen 864 Neuinfektionen gemeldet.

Halle (Saale)/MZ - Der Sommer biegt langsam auf die Zielgerade ein - und die Corona-Zahlen sinken. Für die vergangenen sieben Tage vom 13. bis 19. August meldete die Stadt 864 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 361,96. Damit haben sich die Werte nur mariginal im Vergleich zur Vorwoche verändert. Dort hatte das Gesundheitsamt 907 positive PCR-Tests registriert. Am Freitag vor einer Woche betrug die Inzidenz 379,97 Fälle. Allerdings ist die Statistik nur bedingt aussagekräftig, da seit der Schließung des städtischen Impfzentrums in der Magdeburger Straße weniger Tests vorgenommen werden.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Kliniken. Dort wurden am Freitag 82 Personen behandelt, die mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär eingeliefert wurden. Acht Todesfälle wurden in den vergangenen sieben Tagen im Zusammenhang mit dem Erreger bekannt, in der Vorwoche waren es neun.