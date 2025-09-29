Eines haben Jugendliche und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gemeinsam: Es liegt noch viel vor ihnen. Was das in beiden Fällen sein könnte, beantworten sich Schüler bei der diesjährigen Jahreskonferenz der Leopoldina.

Beim Nachwuchsprogramm treffen Schüler auf Wissenschaftler, um sich über Künstliche Intelligenz zu unterhalten.

Halle/MZ. - Selten sieht man so viele Schülerinnen und Schüler im Anzug – es sei denn es ist mal wieder Abschlussball. Die Einladung in die altehrwürdige Leopoldina in Halle ist für sie jedoch Grund genug, um sich auch zu diesem Anlass herauszuputzen. Immerhin dürfen die Nachwuchsforscherinnen und -forscher bei der diesjährigen Jahresversammlung wieder mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Gespräch kommen, diesmal zum Thema Künstliche Intelligenz.