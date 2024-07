Hunderte Menschen haben am Wochenende die aktuelle Werkschau der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle besichtigt. Auch von Studenten gefertigte Halle-Souvenirs waren im Angebot.

Halle (Saale)/MZ. - Sie sind rot, blau oder grün, und jeder von ihnen führt an einen besonderen Ort in Halle. Cem Akbal und Anton Elgleb haben in jedem ihrer Glückskekse eine Empfehlung für einen Stadtbummel versteckt. Da geht es ins Grüne, an einen für Kinder spannenden Ort oder zu Denkmälern der Saalestadt.