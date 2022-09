Welche Plätze und Freiflächen in Halle als nächstes saniert werden sollen

Der August-Bebel-Platz in der Nördlichen Innenstadt gilt als beliebter Treffpunkt. Er soll in den kommenden Jahren saniert werden.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung plant, in den nächsten Jahren zahlreiche Plätze, Straßen und Freiflächen zu sanieren. Weil das Geld dafür knapp ist, will Halle sich beim Land um sogenannte Städtebaufördermittel bewerben. In einer Liste hat die Verwaltung nun die Projekte aufgezählt, die für das Jahr 2023 beantragt werden sollen. In nahezu allen Stadtteilen sind Sanierungen geplant. Ob sie bewilligt werden, entscheidet das Landesverwaltungsamt im Laufe der nächsten Monate.