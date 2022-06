Welche Chancen der Vermieter Heimstaden in Halle-Neustadt sieht

Mittendrin: In einem Block aus seinem Bestand hat der Vermieter Heimstaden in der Ernst-Hermann-Meyer-Straße seine hallesche Niederlassung eröffnet.

Halle (Saale)/MZ - Wie so oft inzwischen hängt es an Lieferfristen. Gefragt jedenfalls sind die Neustädter Wohnungen des seit einem Jahr in Halle präsenten Vermieters Heimstaden, wie Anton Gabriel immer wieder feststellt. Täglich ist der Immobilienkaufmann zu mehreren Besichtigungen unterwegs und wären Einbauküchen so schwer zu beschaffen wie im Moment, ließen sich auch deutlich mehr vermieten.