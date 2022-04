Welche Aufgaben das neu gegründete Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende in Halle hat

Halle (Saale)/MZ - An dem Tag, an dem bekannt wurde, dass Galeria Kaufhof Halle verlassen wird, ist eine andere Nachricht beinahe etwas untergegangen. Denn mit dem Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) ist am vergangenen Donnerstag eine Institution in der Stadt eröffnet worden, die langfristig nicht nur knapp zwei dutzend hochqualifizierte Arbeitsplätze bringt, sondern Halle überregional als wichtigen Standort für Innovation und Wissenstransfer stärkt. Das erwarten zumindest die Initiatoren Deutsche Energie Agentur (Dena) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.