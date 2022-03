Weitere Lockerungen und mehr Neuinfektionen

Zum Wochenden sind in Sachsen-Anhalt viele Beschränkungen gefallen. Am Montag vermeldete die Stadt nun mehr Neuinfektionen als vor einer Woche und weitere Corona-Patienten in den halleschen Krankenhäusern.

Halle (Saale)/MZ - Ungeimpfte Personen können seit dem Wochenende wieder Restaurants besuchen und am organisierten Sportbetrieb teilnehmen. In vielen Clubs in Halle fanden nun seit langem wieder Veranstaltungen und Partys statt - allerdings nur für Gimpfte und Genesene, denn dort gilt 2Gplus.

Die zu Beginn der neuen Woche gemeldeten Corona-Zahlen zeigen nun einen zweistelligen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 1545,45 Fälle in Halle im Vergleich zum Sonntag. Zudem gab es zum Beginn der neuen Woche 332 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt und damit 151 Neuinfektionen mehr als am letzten Montag. Die meisten davon wurden in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen festgestellt (131).

Die Krankenhausampel für die Kliniken in Halle steht unverändert auf Gelb. Wenngleich die Zahl der Patienten mit Corona sowie der Intensivbehandlungen leicht gestiegen ist auf nunmehr 104 beziehungsweie 17.

Bei insgesamt 40 Corona-Kontrollen im Stadtgebiet sind derweil laut Angaben der Stadt keine Verstöße festgestellt worden. Kontrolliert wurde dabei in Parkanlagen und Freizeiteinrichtungen, ebenso fanden mehere Quarantäne-Kontrollen statt.