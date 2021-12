Weinberg Campus trauert um Wolfgang Lukas

Halle (Saale)/MZ - Das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) und der Weinberg-Campus-Verein trauern um Professor Wolfgang Lukas. Der frühere Geschäftsführer des TGZ und Vorstandsvorsitzende im Verein ist am 28. November im Alter von 74 Jahren verstorben. „Wir alle sind sehr betroffen. Professor Lukas hat zahlreichen Unternehmen nach ihrer Gründung den Weg für eine erfolgreiche Zukunft geebnet. Durch ihn ist der Campus gewachsen und zu dem geworden, was er heute ist“, sagte der derzeitige TGZ-Chef Ulf-Marten Schmieder der MZ. Lukas habe eine Lebensleistung vollbracht. Es sei maßgeblich sein Verdienst gewesen, dass der Wissenschaftspark auf dem Weinberg in die Top 10 in Deutschland aufgestiegen sei.

Lukas hatte das TGZ mit aufgebaut und war von 1992 bis 2013 Geschäftsführer. „Ihn haben stets Tatkraft, Entschlossenheit und seine strategischen Fähigkeiten ausgezeichnet“, so Schmieder. So habe er, wenn Vorhaben auf einem guten Weg waren, stets neue Projekte in Angriff genommen. Stillstand habe er nicht gekannt. „Die Arbeit auf dem Campus hat ihn und uns geprägt. Wir werden ihn nie vergessen.“ Mittlerweile 6.000 Jobs in über 100 Unternehmen und Investitionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich lösten eine Reihe von weiteren öffentlichen und privaten Folgeinvestitionen aus. Etwa 250 Firmen wurden mit ihren Produkten bei der Markteinführung begleitet.