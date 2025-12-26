Gerade noch rechtzeitig hat die neue Filiale der bekannten Weinhandelskette in Halle eröffnet, um vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren.

Wein-Depot am Reileck eröffnet: Vor dem Kauf noch ein Schlückchen

Welf-Kristian Bratz ist der Inhaber der neuen Wein-Depot-Filiale am Reileck in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Einen Tag vor Heiligabend hatte es die Kundschaft in der neuen Filiale von Jacques Wein-Depot in Halle offenbar nicht so eilig. Und so sah man, wie da und dort im Geschäft Wein in Gläser gefüllt wurde und die Kunden erst einmal einen Probierschluck nahmen. Statt nur eine einzelne Flasche wurde dann allerdings auch eher ein kleiner Vorrat an Flaschen gekauft.