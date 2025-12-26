weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Jacques Wein-Depot in Halle: Wein-Depot am Reileck eröffnet: Vor dem Kauf noch ein Schlückchen

Jacques Wein-Depot in Halle Wein-Depot am Reileck eröffnet: Vor dem Kauf noch ein Schlückchen

Gerade noch rechtzeitig hat die neue Filiale der bekannten Weinhandelskette in Halle eröffnet, um vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren.

Von Denny Kleindienst 26.12.2025, 10:00
Welf-Kristian Bratz ist der Inhaber der neuen Wein-Depot-Filiale am Reileck in Halle.
Welf-Kristian Bratz ist der Inhaber der neuen Wein-Depot-Filiale am Reileck in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Einen Tag vor Heiligabend hatte es die Kundschaft in der neuen Filiale von Jacques Wein-Depot in Halle offenbar nicht so eilig. Und so sah man, wie da und dort im Geschäft Wein in Gläser gefüllt wurde und die Kunden erst einmal einen Probierschluck nahmen. Statt nur eine einzelne Flasche wurde dann allerdings auch eher ein kleiner Vorrat an Flaschen gekauft.