Weihnachtssingen 2016 des Objekt 5: Auf Schloss Steintor sind die Geister los!

Erdgeister, Saalschrate, Parkettgeister - sie alle sind wieder pünktlich zu den Weihnachtstagen zu Tausenden gekommen, um sich - in diesem Jahr - beim schaurig-schönen Geisterkonvent auf Schloss Steintor dem wohligen Grusel hinzugeben. Mephisto leibhaftig (PeterBrock) hat die dämonische Großfamilie mit Hilfe der Kammerorchesterjäger als Rattenfänger von Neustadt zusammengeholt, um das Weihnachtsfest auf eigene Weise, eben nach Objekt-5-Manier, zu feiern - nach dem Motto: „Krötenschleim und Drachenbein - wir wollen heute fröhlich sein“.

Und fröhlich tanzen die Geister allemal in fantastischer Kulisse des Hauses, das mit seinem zauberhaften Bühnenbild kaum wiederzuerkennen ist - so wie die Akteure selbst dank der Schminkkunst von Susanne Schaub. In Begleitung der Objekt-Weihnachtssingen-Hausband, den Ghostwritern unter Anführer Matthias „Meff“ Schimetzek-Nilius an den Drums, geben sich die Stars die Ehre.

Zunächst erscheinen die Geister der Toten

Zunächst aber erscheinen die Geister der Toten, die 2016 zu beklagen waren: Manfred Krug, Joe Cocker, Prince... Doch der Trauer folgt die Show der (Cover-)Stars: Frau Hölle (Steffi Wagner) ist da, Klaus Adolphi, der als Hexe aus der Beesener Straße hergefegt kommt, und - euphorisch gefeiert - Pink Floyd (Olaf Mehl und „Zorn“-Autor Stephan Ludwig samt singender Tänzerinnen vom Tanzzentrum Nr.1) und viele mehr. Ungeschlagen an diesem Abend: Steffen Maria Knaul an der Geige, der Georgi Gogol von City im Violinenspiel „Am Fenster“ in nichts nachsteht. Es ist die erste und wohl verdienteste Zugabe in dieser verhexten Nacht.

„Ist bei Euch alles im Echolot?“, ruft Teufelsbraten Brock, dem die „pfeilschnellen Hufeisennasen“ Ray und Charles assistieren, in die jubelnde Menge. Na klar ist es das! Und mit dem allseits bekannten Hexen-Einmaleins, das auch der Gehörnte mit dem Pferdefuß locker herbeten kann, genießen die Konventbesucher die „Feuer des Tages“ in vollen Zügen - bis zum Morgengrauen. (mz)

