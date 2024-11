Sie gehört seit mehr als 30 Jahren zum Advent in Halle: die Weihnachtsrevue im Steintor. Was an der Geschichte um „Herrn Fuchs, Felix und die Weihnachtsprinzessin“ in diesem Jahr besonders ist.

Halle (Saale)/MZ. - Was für ein Trubel: Im Backstagebereich des Steintor-Varietés in Halle herrscht an diesem Abend große Aufregung, vor allem bei den jüngsten Darstellern der legendären Weihnachtsrevue. Die feiert am Freitag mit „Herrn Fuchs, Felix und der Weihnachtsprinzessin“ und dem ersten Teil der neuen „Majla-Saga“ Premiere und lädt nun in den kommenden Wochen ins Steintor ein. Allerdings sind die insgesamt 42 Vorstellungen so gut wie ausverkauft: Ganze 50.000 Karten gingen über den Ladentisch – eine rekordverdächtige Besucherzahl.