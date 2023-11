Die Kulturbeigeordnete hat am Dienstagnachmittag den Weihnachtsmarkt für Besucher freigegeben.

Weihnachtsmarkt in Halle offiziell eröffnet

Judith Marquardt hat den Weihnachtsmarkt in Halle eröffnet.

Halle (Saale)/MZ - Vom Podest am halleschen Markt aus hat Judith Marquardt am Dienstagnachmittag das entscheidende Signal gegeben: Mit beiden Händen drückte Halles Kulturbeigeordnete den „Red Button“.

Damit ist der Weihnachtsmarkt in Halle offiziell eröffnet. Halles Bürger und Besucher der Stadt können von nun an täglich auf und rund um den Markt schlemmen, Glühwein schlürfen und allerlei weihnachtliche, winterliche und sonstige Waren kaufen, die an den zahlreichen Buden im Stadtzentrum angeboten werden. Der hallesche Weihnachtsmarkt läuft bis zum 23. Dezember.