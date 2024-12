Weihnachtsmarkt in Halle in der Kritik Enttäuschte Stimmen werden laut: Nur Glühwein rund um den Händel?

Nur Glühwein und sonst nix? Die Stadtratsfraktion von „Hauptsache Halle“ ist wenig angetan vom diesjährigen Weihnachtsmarkt in Halle. Was die Fraktion bemängelt und was die Stadt darauf antwortet.