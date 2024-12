So reagiert die Stadt Halle auf die Todesfahrt in der Landeshauptstadt. Die Musik bleibt aus, der Weihnachtsmann wird kommen.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem blutigen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mindestens fünf Toten und zahlreichen Verletzten hat am Sonnabend in Halle der Weihnachtsmarkt geöffnet. Wie Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bereits in der Nacht erklärte, werde mit Rücksicht auf die Opfer und ihre Familien aber keine Musik gespielt. Man stehe in diesen schweren Stunden an der Seite der Magdeburger. Zudem sagte er der Landeshauptstadt die Unterstützung Halles zu.

Erfahren Sie mehr: Alle Infos im Live-Ticker – Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt

Unterdessen wurde das für Samstag geplante Bühnenprogramm abgesagt. Zudem haben Polizei und Ordnungsamt ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. So sind alle Zufahrten bereits abgeriegelt. Zuletzt hatten die Ordnungskräfte den Weihnachtsmarkt erst zu den Hauptbesuchszeiten alle Zufahrten zusätzlich zu den Fahrzeugsperren blockiert.

Die Weihnachtsmannstunde soll es am Nachmittag aber geben. Im Sinne der Kinder habe man sich dafür entschieden, hieß es. Die verschärften Regelungen sollen auch Sonntag gelten. Der Weihnachtsmarkt endet am Montag, einen Tag vor dem Heiligen Abend. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll dann der Wintermarkt beginnen.