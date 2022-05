Wegen Baustellen: Frust bei Autofahrern über Staus im Süden Halles

Halle (Saale)/MZ - Im Süden Halles brauchen Autofahrer derzeit Nerven wie Drahtseile. Grund sind die Großbaustellen im Rahmen des Stadtbahnprogramms in der Merseburger Straße und im Böllberger Weg. Beide wichtigen Verkehrsachsen sind deshalb stadteinwärts gesperrt. In der Merseburger Straße kommt seit Montag noch eine etwa sechswöchige Vollsperrung zwischen Damaschkestraße und Rosengarten hinzu, weil in sechs Metern Tiefe zwei neue Abwasserkänale an den Hauptkanal angeschlossen werden müssen. Vor allem im Berufsverkehr sorgt das für lange Staus auf den Umleitungsstrecken, die zeitweise komplett überlastet sind. „Man kann doch nicht gleichzeitig zwei so stark frequentierte Verkehrsadern lahm legen. Gerade im Berufsverkehr ist das eine Katastrophe“, schimpft MZ-Leserin Sabine Horvath. In sozialen Netzwerken hagelt es Kritik an der Bauplanung (siehe „Das sagen MZ-Leser“).

Erhard Krüger, Bereichsleiter für Infrastruktur bei der Halleschen Verkehrs AG (Havag), unter deren Regie das Stadtbahnprogramm läuft, verweist auf die komplexen Bauprojekte. „Wir wollten mit dem jetzigen Abschnitt in der Merseburger Straße schon fertig sein. Dann hätte es die Terminkollision mit dem Böllberger Weg nicht gegen“, sagte er der MZ. Allerdings habe sich der Baubeginn verzögert, weil es unter anderem Änderungswünsche am Projekt im Stadtrat gab. „Wir tun wirklich alles, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und auch Staus entgegenzuwirken“, sagte Krüger. So bekommt die Dieselstraße an der Kreuzung zur B91 wieder zwei Geradeausspuren in die Damaschkestraße, damit der Verkehr besser abfließen kann.

Im südlichen Zipfel bekommt der Böllberger Weg eine völlig neue Straßenführung - damit zwei S-Kurven für die Tram ein Ende haben. Foto: Steffen Schellhorn

In der Stadtverwaltung verweist man auf Konzepte, die für die Verkehrsführung erarbeitet wurden und in denen man die Auswirkungen auf den Auto-Verkehr abgeschätzt habe. „Unter Beachtung der Sperrungen und Einschränkungen wird der Verkehrsfluss auf beiden Nord-Süd-Achsen als befriedigend eingeschätzt.“ Aber natürlich sei die Leistungsfähigkeit der Umleitungsstrecken über die Europachaussee oder die Paul-Suhr-Straße objektiv begrenzt. Man habe Ampelschaltungen verändert, um Rückstaus zu reduzieren.

Und es kamen neue Ampeln hinzu. Vor der Grundschule „Am Ludwigsfeld“ in der Wörmlitzer Straße sind es gleich drei auf nur wenigen Metern - auch das stößt bei Autofahrern, die im Stau stehen, auf Unverständnis. Schulleiterin Franziska Göthe befürwortet die Ampel am Fußgängerüberweg. Der Verkehr habe durch die Umleitung vor der Schule stark zugenommen. „Es ist wichtig, dass die Kinder sicher die Straße überqueren können. Zu Beginn hatten noch Lotsen den Verkehr geregelt. Aber die sind sowohl von Autofahrern wie Eltern beschimpft worden“, sagte die Schulleiterin. Sie stehe täglich auch im Stau, weil sie mit dem Auto zur Arbeit komme.

Eine Besserung ist nicht in Sicht. Bis Sommer 2023 müssen Autofahrer im städtischen Süden weiter mit Beeinträchtigungen leben. Und auch danach wird weitergebaut. Erhard Krüger von der Havag bittet um Verständnis. „Wir bauen an der Verkehrswende, die Projekte sind wichtig.“ Und letztlich würden vom Ausbau der Straßen auch alle profitieren.