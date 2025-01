Ab Mittwoch, 22. Januar, fährt die Buslinie 23 in Halle eine andere Route. Die Änderung soll voraussichtlich bis Ende November 2025 gelten.

Halle/MZ. - Aufgrund von Bauarbeiten an einer Brücke der Deutschen Bahn an der Kaiserslauterer Straße ändert die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) ab Mittwoch, 22. Januar, die Linienführung der Buslinie 23. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende November 2025 dauern. Während dieser Zeit bliebt der Abschnitt der Kaiserslauterer Straße für den Straßenverkehr gesperrt.

Haltestellen in Halle können nicht angefahren werden

Die Buslinie 23 wird deshalb während der Sperrung verkürzt und fährt nur bis zur Prager Straße. Die Haltestelle Prager Straße wird nur bei der Fahrt in Richtung Lübecker Platz bedient. Von dort aus kehrt der Bus zurück in Richtung Südstadt (Veszpremer Straße). Deshalb können die Haltestellen Wörmlitz (Steig E und F), Wiener Straße (Steig C und D), Ufaer Straße (Steig B), Rattmannsdorfer Weg (Steig B) und Diesterwegstraße (Steig D) von der Buslinie 23 nicht bedient werden.

Eine Umsteigemöglichkeit zwischen den Straßenbahnlinien und Buslinie 23 besteht nur an der Haltestelle Südstadt, Veszpremer Straße.