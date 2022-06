Weg von Putins Bomben: Die MZ begleitet eine ukrainische Familie auf ihrer Flucht nach Halle

Am Mittwoch war Ana mit ihren Kindern vor dem Krieg geflüchtet. Ihre Odyssee endet zunächst bei einer Familie in Halle. Es ist eine aufwühlende Geschichte.

Hauptsache in Sicherheit: Ana sucht in Deutschland Schutz vor den Bomben, die auf die Ukraine fallen. Von Halle will sie weiter nach Berlin.

Halle (Saale)/MZ - Es ist kalt in Krakau. Tatjana zieht sich trotz Mütze ihre Kapuze über. Eisiger Wind weht über den Platz vor den Hochhäusern. Die Ukrainerin wartet am Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Bürokomplexes auf den Konvoi aus Halle, ihre Mitfahrgelegenheit. Tatjana kommt aus Charkiw in der Ostukraine. Seit einem halben Tag ist die Frau mit den feinen, grauen Haaren in Polen.