Wippraer Weg Halle-Neustadt Wasserabstellung droht: Das sagt die Stadt zum Horrorhaus in Halle-Neustadt

Am Donnerstag soll im verwahrlosten Wohnblock am Wippraer Weg in Halle-Neustadt das Wasser abgestellt werden, sollte es zu keiner Einigung mit dem säumigen Eigentümer kommen. Der Zustand rund um das Haus beschäftigt nun auch die Stadt.