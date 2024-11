Im Wohnblock im Wippraer Weg in Halle-Neustadt soll das Wasser abgestellt werden. Den Mietern sind die Hände gebunden. Unterdessen zeigt sich, welches Firmenkonstrukt hinter dem Verwalter steckt.

Verwaltung des verwahrlosten Wohnblocks in Halle deutschlandweit in den Schlagzeilen

Lutz Rückriem, der seit 1967 im Wippraer Weg in Halle lebt, hofft, dass die Wasserabstellung noch verhindert wird.

Halle(Saale)/MZ. - Nur zwei Tage noch, dann soll im „Horrorhaus“ im Wippraer Weg in Halle-Neustadt das Wasser abgestellt werden. Die MZ hatte über den verwahrlosten Wohnblock berichtet, in dem sich die Bewohner ein Zuhause mit Ratten teilen. In dem sich der Müll türmt, Wände und Böden verschmutzt sind, beim Fahrstuhl der TÜV abgelaufen ist, bei Feuerlöschern ebenso, wenn sie nicht ganz fehlen.