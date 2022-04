Was wird aus Großinvestitionen auf Halles Riebeckplatz?

Halle (Saale)MZ - In einem Urlaubshotel in Binz feiert Bertram Thieme ein besonderes Jubiläum. Vor 45 Jahren, am 12. Januar 1977, war der heute 72-Jährige zum Chef des Interhotels am Thälmannplatz in Halle aufgestiegen. Bis 1996 war er dort Direktor, wechselte danach auf den Managerposten im nahen Dorint Charlottenhof. Die Entwicklung am Riebeckplatz, bedingt durch die Corona-Pandemie, beobachtet er mit Sorge. „Unter den jetzigen Bedingungen werden die Pläne zu einer Neverending Story“, sagt er. Thieme ist in der Hotelbranche noch gut vernetzt. Selbst große Ketten müssten coronabedingt mit herben Verlusten leben und hätten teils große Schwierigkeiten, die Pacht für ihre genutzten Immobilien zu zahlen. „Die Branche erlebt eine Katastrophe. Neue Investitionen liegen fast überall auf Eis.“