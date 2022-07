Was ist eigentlich ein Zesel? Antworten von A bis Z bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Halle

Ellen Reihl (links) führte Gäste wie Bernd Nennstiel und Daniela Quandt durch die historische Bibliothek in der August-Bebel-Straße.

Halle (Saale)/MZ - Dieser Name klingt erst einmal rätselhaft: der Zesel. Dahinter verbirgt sich jedoch kein Fabelwesen aus einer Fantasiewelt, sondern ein ganz reales Tier, eine Kreuzung von Zebra und Esel. Die Antworten auf diese und ganz viele andere Fragen gab es am Freitag bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Halle.