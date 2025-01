In Normalform ist der 33-Jährige ein höchst zuverlässiger Rückhalt der Bulls in der Eishockey-Oberliga. Welche Erkrankung ihn aber zu einer langen Pause zwang.

Halle/MZ - Für Ben und Lea war es eine große wie seltene Freude: Ihr Papa, Kai Kristian, hatte plötzlich viel Zeit für sie. Der Torhüter der Saale Bulls stand hinter der Bande und feuerte seinen Sohn beim Eishockey an. Er brachte seine Tochter zur Schule und holte sie auch wieder ab. Er konnte auch die Nachmittage und Abende mit den Kindern und Frau Bianca verbringen. „Für sie war das sehr schön. Das bleibt mir während der Saison sonst oft verwehrt“, sagt Kristian. Der Goalie kann in der intensiven Oberliga-Saison nur an trainings- und spielfreien Tagen bei seiner Familie in Hamburg sein – Tage, die normalerweise rar gesät sind.