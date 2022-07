Warum Sachsen-Anhalts Ministerpräsident als Schüler zum Streikanführer wurde

Reiner Haseloff fährt nach Landsberg, um an der Förderschule Zeugnisse zu übergeben. Dabei offenbart der „MP“ interessante Details aus seiner Jugend.

Landsberg/MZ - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird von Schülern und Lehrern der Regenbogenschule in Landsberg am Mittwoch mit einem warmen Applaus empfangen. Er wünsche sich das auch für den Landtag, scherzt der Landesvater. Am letzten Schultag vor den Sommerferien hat sich der „MP“ bewusst die Förderschule ausgesucht.