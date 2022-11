Warum junge Menschen in Halle für den Klimaschutz auf die Straße gehen

Bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten wird gerade über die Strategien gegen die Erderwärmung verhandelt. In Halle haben 150 Menschen ihre Erwartungen bei einer Fahrraddemonstration zum Ausdruck gemacht.

Fahrraddemonstration Fridays for future

Halle (Saale)/MZ - Vor drei Jahren hat Lisa Rueß Nägel mit Köpfen gemacht und beschlossen, künftig auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Vor einem Monat nun hat sie sich der halleschen Initiative im Klimabündnis Students for Future angeschlossen, und ist am Freitag dabei gewesen, als nach übereinstimmenden Angaben von Veranstaltern und Polizei rund 150 Menschen gemeinsam für mehr Klimaschutz vom Universitätsplatz zur Passage 13 in Neustadt geradelt sind.