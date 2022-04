Warum ist Halle die Hochburg rechtsextremer Corona-Demos?

Polemische Rufe, Menschenansammlungen und ein beachtliches Polizeiaufgebot auf Halles Marktplatz. Der Rechtsextremist Sven Liebich hatte am Samstag erneut eine seiner Demos „gegen die Corona-Diktatur“ angekündigt. Die Situation in Halle ist bundesweit einmalig.

Halle (Saale) - Polemische Rufe, Menschenansammlungen und ein beachtliches Polizeiaufgebot auf Halles Marktplatz. Der Rechtsextremist Sven Liebich hatte am Samstag erneut eine seiner Demos „gegen die Corona-Diktatur“ angekündigt. Die Situation in Halle ist bundesweit einmalig. Laut Verfassungsschutz fanden seit August des vergangenen Jahres 15 von 28 rechtsextremen Corona-Demos, die in ganz Deutschland erfasst wurden, in der Saalestadt statt. Ist Halle eine Hochburg rechtsextremer Corona-Leugner?