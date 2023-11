Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Motorsäge macht sich am Eschenholz zu schaffen, der Beitel an dem Eichenklotz. Und für Line Jastram, die eigentlich Schmuckdesignerin ist, ist die Arbeit mit schwerem Gerät doch ganz schön anstrengend. Und erfüllend. „Die Holzstücke sind für mich Riesenperlen, Glieder einer Kette“, sagt die Künstlerin. Was in ihrem Atelier in Dobis bei Wettin entsteht, sind Skulpturen, die im Rahmen der am Freitag, 3. November, beginnenden Frauenkulturtage vor dem Frauenzentrum „Dornrosa“ in der Karl-Liebknecht-Straße aufgestellt werden. Kommende Woche sollen sie stehen.