Gutachten zu Nazi-Giftgasfabrik in Halle

Rund 100 Menschen hatten sich am Donnerstagabend im Sportlerheim Ammendorf eingefunden, um über das „Orgacid-Werk“ informiert zu werden. Gutachter Dr. Tobias Bausinger stand in der Mitte des Raumes.

Halle (Saale)/MZ. - Mit so einem großen Interesse hatte die Stadtverwaltung wohl nicht gerechnet: Rund 100 Menschen ließen das Sportlerheim Ammendorf am Donnerstagabend quasi aus allen Nähten platzen. Nur dank nachträglich eingeschalteter Lautsprecheranlage und Mikrofon konnten alle Anwesenden überhaupt hören, was gesagt wurde.