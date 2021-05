Warum ein Videoauftritt von Andreas Schachtschneider für Wirbel in Halle sorgt

Halle (Saale) - Normalerweise gelten Wahlwerbevideos von bürgerlichen Parteien nicht gerade als brisante Nachrichten. Aber der jüngste Spot der Freien Wähler Halle sorgt für Aufsehen in der halleschen Stadtpolitik. Bei Sekunde 25 von 50 erscheint nämlich plötzlich Andreas Schachtschneider im Bild.

Fraktionswechsel durch Wahlwerbung bestätigt

Der 60-Jährige hatte nach seinem Ausschluss aus der CDU-Fraktion im April seine politischen Ämter in Halle niedergelegt und saß nur noch als Fraktionsloser im Stadtrat und Landtag. Ein Wechsel zu den Freien Wählern scheint jetzt so gut wie sicher. Für den Stadtrat und einige wichtige städtische Gremien, in denen Stadtratsfraktionen Mitspracherecht haben, hätte das weitreichende Folgen.

Die Fraktion Hauptsache Halle/Freie Wähler (HH&FW), die Wählervereinigung hinter dem aktuell suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos), würde mit sieben Mitgliedern zur neuen viertstärksten Kraft im Rat aufsteigen und mehr Macht bekommen als zuvor. Nur Linke (zehn Mitglieder), CDU und Grüne (beide neun) wären noch größer, die AfD gleich groß.

„Wir zahlen den Preis für Herrn Schachtschneiders mangelnden Mut zur Wahrheit“

MitBürger & Die Partei würden zu den großen Verlierern des Stühlerückens zählen. Die Fraktion hat sechs Mitglieder und müsste insgesamt fünf Aufsichtsratsposten an HH&FW abgeben. Darunter je ein Sitz im Aufsichtsgremium der Havag und des Zoos. Vor allem im hart umkämpften Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH dürfte eine neue Größe von HH&FW zu spüren sein. Dort müsste aufgrund der neuen Sitzverteilung Detlef Wend seinen Posten räumen.

Er galt als kritische Stimme im sogenannten Theaterstreit von Halle und hatte sich auch zuletzt immer wieder kritisch über die neue Geschäftsführung geäußert. „Ich hätte gerne meine Arbeit im Aufsichtsrat bis zur nächsten Wahl gemacht“, sagt Wend. „Wir zahlen den Preis für Herrn Schachtschneiders mangelnden Mut zur Wahrheit“, sagt er mit Blick auf den möglichen Wechsel des Ex-CDU-Mannes.

Stimmung im Stadtrat könnte angesichts des politischen Wechselspiels wieder kippen

Schachtschneider hatte seine vorgezogene Corona-Impfung monatelang verschwiegen und war deshalb von seiner alten Fraktion ausgeschlossen worden. Die SPD würde ebenfalls zwei Stimmen in Aufsichtsräten verlieren. Die Sozialdemokraten müssten einen Sitz im Betriebsausschuss Kita und im Aufsichtsrat des Jobcenters abtreten.

„Das freut uns nicht, aber wir werden unsere Arbeit in diesen Politikfeldern natürlich nicht einstellen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Eric Eigendorf. CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Scholtyssek zeigte sich unbeeindruckt von Schachtschneiders neuer politischen Heimat. Er sagt: „Dieser Schritt überrascht uns nicht. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.“ Es scheint so, als ob die zuletzt kooperative Stimmung im Stadtrat angesichts des politischen Wechselspiels wieder kippen könnte.

Wirbel in Halles Politik: Buhlen um Schachtschneider

Schachtschneider hat unterdessen am Freitag nach knapp zwei Jahrzehnten seine Partei-Mitgliedschaft in der CDU beendet. Seine politische Karriere ist damit aber noch nicht vorbei. Wann er offiziell zu den Freien Wählern wechselt, könne er noch nicht sagen. Eigenen Angaben zufolge habe er mehrere Angebote erhalten. Zunächst wolle er noch weiter Gespräche mit verschiedenen Fraktionen führen. „Ich will weiter konstruktiv im Stadtrat arbeiten, als Fraktionsloser wäre das natürlich nicht so einfach“, sagt er. Den Auftrag der Wähler, die ihn bei der Kommunalwahl 2019 gewählt hatten, wolle er jedenfalls mit ganzer Kraft umsetzen.

Johannes Menke, Vorsitzender der Freien Wähler und selbst ehemaliges CDU-Mitglied, würde Schachtschneider mit offenen Armen in seiner Partei empfangen. „Er ist mit Leib und Seele Kommunalpolitiker und wäre eine tolle Verstärkung für uns“, sagt er auf MZ-Nachfrage. Die Freien Wähler hatten schon mit Gernot Nette einen Stadtrat in ihre Reihen aufgenommen, der von einer anderen Fraktion ausgeschlossen worden war. Im Fall von Nette war es 2019 die AfD.

Am Montag soll es eine Fraktionssitzung von HH&FW geben, auf der auch über eine Zukunft mit Schachtschneider gesprochen werden soll. Laut Fraktions-Chef Andreas Wels sei dabei aber noch alles offen. „Politische Schnellschüsse lehne ich ab. Wir werden die Angelegenheit intern besprechen“, sagt er. Wer die neuen Posten in den Aufsichtsräten besetzt, sollte Schachtschneider wechseln, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. (mz)