Salzwedel - Ein Autofahrer ist im Altmarkkreis Salzwedel gegen einen Baum geprallt und gestorben. Zuvor war dieser laut Polizei am Montagabend bei Salzwedel von der Straße abgekommen. Durch den Aufprall fing der Wagen Feuer. Die Person am Steuer starb noch am Unfallort in den Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Identität der Person sowie die Unfallursache sind bislang ungeklärt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.