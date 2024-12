„Lederwahn“ in Halle Warum ein Ledergeschäft in Halle seit Jahrzehnten Kult ist

In einem Eckladen in der Kleinen Ulrichstraße hat Frank Fricke ein Sammelsurium aus Gürteln, Taschen, Geldbörsen und mehr im Angebot. Was in der Laden-Werkstatt repariert wird.