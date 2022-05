Warum ein Investor am Südpark in Halle-Neustadt ein Wohngebiet plant

Eine Investorenfirma aus Düsseldorf hat in Neustadt ein großes Grundstück gekauft. Die Pläne sind noch unkonkret, kommen im Stadtrat aber gut an.

Die Teichstraße in der Nähe des Südparks in Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Noch stehen kleine Bäumchen und dichte Sträucher am Rand der Grünfläche zwischen den Mehrfamilienhäusern in der Teichstraße und den äußersten Blöcken Neustadts in der Nähe des Guts Passendorf. Doch demnächst könnte sich das ändern. Ein Investor hat dort im Bereich oberhalb des Südparks ein Grundstück gekauft und will auf rund 11.000 Quadratmetern eine neue Wohnsiedlung entwickeln. Im Stadtrat und auch in Neustadt trifft das Projekt auf Interesse, aber die Pläne stehen noch ganz am Anfang.