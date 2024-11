Halle (Saale)/MZ. - Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) scheint wenig Erfolg in Magdeburg zu haben. Seine Forderung an die Landesregierung, die Grundlage für die Finanzzuweisungen an die Kommunen zu ändern, wird vom dortigen Finanzministerium abgelehnt. Das Land benutzt weiterhin die Bevölkerungsfortschreibung des in Halle umstrittenen „Zensus 2022“, wonach nur 226.000 Menschen in der Stadt leben – nicht 243.000, wie Geier behauptet.

