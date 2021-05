Warum die Corona-Prämie beim halleschen Klinikpersonal für Frust sorgt

Halle (Saale) - Ohne Zweifel: Das Krankenhauspersonal arbeitet in der Corona-Krise am Anschlag. Deswegen gab es im Dezember Sonderzahlungen, im Mai und Juni soll ein zweiter Bonus aus Bundesmitteln auch an die halleschen Krankenhäuser ausgezahlt werden - in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen Euro. Doch worüber sich die Mitarbeiter in den Kliniken zunächst gefreut hatten, das sorgt nun für Frust.

Frust über Corona-Prämie bei Klinikpersonal in Halle: Mobbing und ungleiche Auszahlung

„Es gibt Intensivpfleger, die überhaupt keine Sonderzahlung erhalten haben und Küchenmitarbeiter, die in den Genuss des vollen Betrags gekommen sind“, beklagt eine Krankenschwester. Die 28-Jährige, die an einer halleschen Klinik arbeitet, berichtet auch davon, dass die Bonuszahlungen mitunter nun für Mobbing untereinander sorgen - in der ohnehin schon überarbeiteten und gereizten Arbeitswelt der Klinikmitarbeiter. „Ich und meine Kollegen wünschen uns wenigstens, dass man uns erklärt, warum der eine 1.500 Euro erhält und der andere nur einen Teil oder gar nichts.“ Doch das sei eben nicht geschehen.

Für die unterschiedlichen Auszahlungen gibt es jedoch Gründe, wie Stephan Schweda, Sprecher des Elisabeth-Krankenhauses, erklärt: „Im Dezember wurden die Sonderzahlungen nach den Eingruppierungen aufgeteilt. Das bedeutete Zahlungen in einer Spannbreite von 225 Euro für Azubis und hinauf bis zu 600?Euro.“

Ausgenommen waren damals Ärzte, der Geschäftsführer und die Prokuristin. Bei der für Mai geplanten zweiten Auszahlung sei eine paritätische Ausschüttung unter den 1.200 Mitarbeitern des Elisabethkrankenhauses geplant - die Zahlungen unterscheiden sich dann nur, wenn Beschäftigte in Teil- oder Vollzeit arbeiten. Im übrigen seien die 1.500 Euro lediglich der steuerfreie Höchstbetrag, der möglich ist - und keineswegs der, der für jeden vorgesehen sei.

Keine klare Regelungen zu Corona-Prämie

Andere Kliniken zeigen weniger Transparenz und berufen sich auf die Gesetzeslage. Die ist jedoch nicht eindeutig: „Die Auswahl der Prämienempfänger sowie die Bemessung der individuellen Prämienhöhe entsprechend der Belastung durch die Versorgung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Patienten obliegt dem Krankenhausträger im Einvernehmen mit der Arbeitnehmervertretung“, heißt es im Krankenhausfinanzierungsgesetz.

So erhalten Mitarbeiter des Dölauer Krankenhauses im Mai eine Auszahlung der Bundesmittel „in einem vorgegebenen Rahmen“ , wie Pressesprecherin Martina Hoffmann auf die Nachfrage nach der konkreten Höhe mitteilt. Wie auch in den anderen Kliniken musste die Mitarbeiterversammlung hierzu befragt werden und ihre Zustimmung geben. Aber: Die Mitarbeiter des Dölauer Krankenhauses erhalten darüber hinaus noch eine weitere steuerfreie Prämie der Martha-Maria Krankenhausgesellschaft in Höhe von 400 Euro bei einer Beschäftigung ab 50 Prozent, 200 Euro gibt es für Mitarbeiter, die in Teilzeit unter 50 Prozent arbeiten.

Komplizierte Lage am Bergmannstrost

Im Juni soll auch die Belegschaft an der Uniklinik in den Genuss der zweiten Sonderzahlung kommen. „Dazu haben der Personalrat und der Klinikumsvorstand des Universitätsklinikums Halle gemeinsam eine Dienstvereinbarung geschlossen“, so Pressesprecherin Christina Becker, die damit ebenso die Nachfragen nach dem Schlüssel der Verteilung und der konkreten Höhe unbeantwortet lässt. Der Bonus werde basierend auf dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ausgezahlt, so Becker weiter. Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits informiert. Wie es das Gesetz vorsehe, erhalten Mitarbeiter die Prämie, die „aufgrund der Versorgung von SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten besonders belastet waren“, so Becker.

Komplizierter ist die Lage am Bergmannstrost: Da die Bundesmittel unter anderem auch an Fallzahlen von Coronapatienten geknüpft sind, hat die Unfallklinik im Dezember kein Geld aus dem Topf erhalten. Stattdessen habe die Klinik nach eigenen Angaben rund 205.000 Euro auf freiwilliger Basis als Bonus ausgezahlt. 290 Mitarbeiter erhielten die Prämien, die zwischen 430 Euro und 1.500 Euro lagen, informiert Kliniksprecher Christian Malordy. „Hierüber wurden die Mitarbeitenden via Intranet informiert“, so der Sprecher.

Kriterienkatalog für im Juni geplante Auszahlung werde noch mit dem Betriebsrat abgestimmt

Für die zweite Runde der Bundesmittelausschüttung ist das Krankenhaus nun mit rund 344.000 Euro dabei. Aber: „Die individuelle Gesamtprämie für den Zeitraum 2020/2021 soll 1.500?Euro nicht übersteigen“, so Malordy. Daher werde nun bei einigen Mitarbeitern möglicherweise eine 2020 gewährte Prämie wieder abgezogen und nur ein Differenzbetrag ausgezahlt. „Damit soll sichergestellt werden, dass die Prämie möglichst vielen Beschäftigten zugute kommt“, erläutert der Kliniksprecher.

Ein Kriterienkatalog für im Juni geplante Auszahlung werde noch mit dem Betriebsrat abgestimmt. Als Kriterien seien unter anderem vorgesehen: hohe, mittlere und niedrige Belastung der Mitarbeiter. Klar sei, dass vorrangig Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung eine Prämie erhalten - Ärzte nicht. (mz)