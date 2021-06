Warum die Christen der Paulusgemeinde in Halle ein Kochbuch schreiben

Halle (Saale) - Keine Chorfahrt, kein Gemeindefest, lange keine Gesprächskreise mehr - auf vieles mussten die Christen der Paulusgemeinde im Corona-Jahr verzichten. Dabei seien Zusammenkünfte so wichtig für das Gemeindeleben, sagt die Kirchenratsvorsitzende Ulrike Germann. Deshalb wollen sie und Antje Ohlsen, Leiterin des Pauluskindergartens, der fehlenden Gemeinschaft etwas entgegensetzen und zugleich weitere Spenden für die neue Orgel sammeln: Die Paulusgemeinde gibt erstmals ein Kochbuch heraus.

Flambierte Garnelen und Hildegard-Kekse: Initiatorinnen wünschen sich Rezepte und kleine Geschichten

Das soll ein Gemeinschaftswerk werden. Wer mag, ist aufgerufen, Rezepte beizusteuern. Den beiden schwebt eine Zusammenstellung von Speisen und Getränken vom Frühstück bis zum Mitternachts-Snack vor. Antje Ohlsen hofft, dass auch Rezepte für Gerichte eingehen, die Kindern schmecken. Und sie kündigt an, dass diese sicher einmal im Kindergarten nachgekocht werden.

Dabei sind erste Rezepte längst da. Das für flambierte Garnelen oder Scampi zum Beispiel, mit dem die Einsenderin ihren Geheimtipp für erste Dates verrät. Oder das der Hildegard-Kekse, die bei den Adventsbasaren der Gemeinde der Renner sind. Rezepte und kleine Geschichten wünschen sich die Initiatorinnen. „Rezepte findet man im Internet“, sagt Antje Ohlsen. „Es geht uns nicht nur um Rezepte. Wir hätten gern etwas Persönliches dazu.“

40 bis 50 Rezepte jeden Alters sollen in das Kochbuch der Paulusgemeinde kommen

Die beiden Frauen wollen eine gute Mischung - typisch hallesche Gerichte können ebenso Platz finden wie kulinarische Inspirationen aus der Ferne. Vielleicht etwas aus der Partnergemeinde in Tansania oder der in Tschechien? Rezepte für böhmische Buchteln und für mexikanischen Weihnachtskaffee liegen schon vor. „Schön wäre auch, wenn wir das Buch altersübergreifend füllen“, sagt Antje Ohlsen und denkt an die Junge Gemeinde, in der auch gekocht wird, wenn Zusammenkünfte möglich sind.

40 bis 50 Rezepte sollen zusammenkommen. Ulrike Germann und Antje Ohlsen hoffen auf viele Einsendungen bis zum 6. Juni, nach den Sommerferien soll das Buch vorliegen. Zu welchem Preis es abgegeben wird, steht noch nicht fest, das hängt von Umfang und Aufwand ab. Sicher ist schon, dass der Erlös für den Orgelbau in der Pauluskirche verwendet werden soll. Auf vielfältige Weise bemüht sich die Gemeinde um die Finanzierung - wie gerade mit dem Spendenlauf, an dem jeder auf eigene Faust teilnehmen kann.

Mit dem Kochbuch wollen die Initiatorinnen weitere Menschen ansprechen, sagt Ulrike Germann. „Wir wollen Projekte für die Orgel, die Spaß machen und sie noch einmal anders in Erinnerung rufen.“ Rezepte können per Mail an ulrike.germann@googlemail.com oder an antjeohlsen@web.de oder im Gemeindebüro eingereicht werden. (mz)