Kapitel in Halle ist für den Routinier beendet

Halle/MZ - Der ewige Pechvogel wird, natürlich, wieder einmal vom Pech verfolgt. So zumindest lautet die offizielle Version der Saale Bulls. Verteidiger Dennis Schütt musste beim Eishockey-Oberligisten in den vergangenen Jahren eine unfassbar bittere Abfolge aus Verletzungen und Krankheiten ertragen. Kaum genesen, brach zuverlässig der nächste gesundheitliche Schock auf ihn herein.