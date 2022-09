Warum der Sprecher von Fridays for Future Halle Verständnis für Klimagegner hat

Der 22-jährige Ole Horn studiert an der Fachhochschule Merseburg und ist Sprecher der halleschen Ortsgruppe von Fridays for Future.

Halle (Saale)/MZ - Ole Horn ist einer der Sprecher von Fridays for Future in Halle. Am Freitag veranstaltet die Gruppe ihren nächsten großen „Klimastreik“, der im Zusammenhang mit deutschlandweiten Protesten steht. Im MZ-Interview spricht der 22-jährige Student über Klimagegner und darüber, wie er Menschen auch nach drei Jahren Demonstrationen immer wieder für den Klimaschutz begeistern will. Das Gespräch führte MZ-Reporter Jonas Nayda.