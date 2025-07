Bitte einsteigen – aber derzeit nicht in Halle. Der Nachtzug Berlin-Paris macht um Sachsen-Anhalt bis auf weiteres einen Bogen.

Halle/MZ - An der Saale einschlafen, an der Seine aufwachen – wenn das läuft, dann läuft es richtig gut: Rund zwölf Stunden benötigt der Nachtzug von Halle nach Paris, kurz vor dem Aussteigen am Pariser Ostbahnhof gibt es Frühstück auf Rädern.