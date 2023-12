Der Klub aus Halles Süden lud nach Vorfallen bei einem Spiel zu einer Aussprache. Die Vorbehalte gegnerischer Mannschaften aus der Stadtoberliga halten aber an.

Halle/MZ - Wieder nichts, wieder Leerlauf für die Fußballer von Kine em Halle. Das Spiel des kurdisch geprägten Verein am Samstag in der Stadtoberliga bei Einheit II ist witterungsbedingt abgesagt worden, für die Spieler geht es damit in die verfrühte Winterpause.