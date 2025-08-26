Der Bund gibt zusätzliches Geld für Autobahnen – aber manche Projekte fallen unter den Tisch. Wie die Landesregierung reagiert.

Brückenschlag der A143 über die Saale westlich von Halle bei Schiepzig im Juli. Nun droht der Autobahn ein Baustopp.

Halle/MZ - Die Hängepartie um den Neubau von Autobahnen in Sachsen-Anhalt geht weiter. Nachdem Verzögerungen beim Weiterbau der A143, der Westumfahrung Halles, und der Nordverlängerung der A14 in der Altmark vor wenigen Wochen noch abgewendet schienen, drohen beiden Projekten nun erneut Baustopps.