Warum auf der Rabeninsel in Halle ein Pferd als Waldarbeiter eingesetzt wird

Halle (Saale)/MZ - „Brrr“ macht Michael Baumgart mit einem kurzen tiefen Ton. Die 15-jährige Stute Karina bleibt stehen. Sie atmet schwer, aus ihren Nüstern dampft es und Schweiß läuft an ihrem Bauchfell herab. Mehrere hundert Meter weit hat sie einen Baumstamm hinter sich her gezogen, der gut 250 Kilo wiegt. Karina, eine polnische Warmblüterin, ist am Mittwoch als Waldarbeiterin im Naturschutzgebiet auf der Rabeninsel im Einsatz. In den nächsten Wochen werden sie und auch andere Pferde von Michael Baumgarts Hof dutzende schwere Baumstämme über den Waldboden ziehen, denn in der städtischen Waldfläche wird aufgeräumt.

