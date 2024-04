Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/Halle (Saale)/MZ. - Charlotte Olkis sitzt am Samstagnachmittag mit ihrer Mutter Annette in der proppenvollen Kongresshalle des Zoos in Leipzig. Oben unter der Decke des großen Saals reckt passend zum Anlass eine Plastik der Göttin Europa einen goldenen Lorbeerzweig hinauf. Immer wieder schauen die Hallenserinnen auf ihre Handys. Sie sind Fans des HFC, der zeitgleich zum ersten Treffen der Volunteers für die Fußball-Europameisterschaft bei Viktoria Köln nach dem letzten Strohhalm für den Verbleib in der dritten Liga greift. Dass „Chemie“ verliert, schmerzt gewaltig und trübt die gute Laune etwas.