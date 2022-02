Warnung von Sperrmüll-Abzocke in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) warnt vor betrügerischen Angeboten bei der Sperrmüll- und Altgeräteentsorgung. Laut einer Mitteilung der Stadtwirtschaft würden Anbieter Kundinnen und Kunden in die Irre führen, indem sie sich als von der HWS beauftragt präsentierten. Wenn Kundinnen und Kunden die Dienste dieser Anbieter in Anspruch nehmen, folgen oft hohe und unerwartete Kosten. Oft erkenne man die Abzocker an ortsfremden Telefon-Vorwahlen.

Die HWS erklärt, dass sie grundsätzlich keine Fremdfirmen einsetze oder beauftrage. Alle Informationen zu Sperrmüll und Elektroaltgeräten findet man auf der HWS-Website oder in der App Mein HALLE Zuhause.