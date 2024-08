Seit Wochen halten zwei Kinder die Polizei und die Feuerwehr in Halle in Atem. In der vergangenen Nacht kam es erneut zu mehreren Bränden in der Innenstadt.

Halle (Saale) - Erneut wurden zwei Kinder in der Nähe von einem Brandort in Halle aufgegriffen. Am Samstagabend hat es erneut drei Feuer in Halle gegeben. Zunächst brannten in der Innenstadt nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr Müllcontainer in der Geiststraße. Nur eine halbe Stunde später gingen in der Kleinen Klausstraße Mülltonnen in Flammen auf. Kurz nach 23 Uhr brannte dann Unrat in der Dorotheenstraße.

Nur unweit vom Brand in der Dorotheenstraße wurden die beiden Jungs von Polizeibeamten aufgegriffen, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Ob die Kinder für das Feuer verantwortlich waren, kann die Polizei nicht sagen. Auch ob die anderen beiden Feuer den Kindern zugeordnet werden können, ist nicht bekannt. Schon seit Wochen stehen die aufgegriffenen Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren im Verdacht, in Halle Feuer zu legen. Auch mehrere Einbrüche sollen auf das Konto der beiden gehen. Den wohl größten Schaden richtete ein Feuer in den Franckeschen Stiftungen an. Dort wurde in der vergangenen Wochen ein Tonstudio zerstört. Auch dafür kommen die beiden Jungen infrage.