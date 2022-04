Waldkater Halle: Dachstuhl in Flammen

Der Waldkater am Rand der Dölauer Heide gehört zu den ältesten und beliebstesten Ausflugslokalen der Stadt. In der Nacht zum Samstag ist dort ein Feuer ausgebrochen.

Halle (Saale)/MZ - Gegen 23 Uhr schrillte Freitagabend in der Leitstelle Halle der Notruf: Die weithin bekannte Traditionsgaststätte und Diskothek "Waldkater" hat am Freitagabend durch einen Brand großen Schaden genommen. Die Leitstelle entsandte sofort den Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Trotha zur Einsatzstelle am Rand der Dölauer Heide. Vor Ort hieß es, dass sich im Obergeschoss noch mehrere Personen befinden könnten, die durch die Feuerwehr noch gerettet werden müssten. Ob das zutreffend ist, war zunächst unklar.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Foto: Marvin Matzulla

Über der Gaststätte soll sich eine Wohnung befinden. Ob dort das Feuer ausbrach, ist noch unklar, ebenso die Brandursache. Offen ist auch, ob und wann das Ausflugslokal wieder öffnen kann. Der Schaden in der 1848 eröffneten Gaststätte soll beträchtlich sein.