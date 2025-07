Die Einsatzkräfte des Löschverbandes Süd auf dem Weg zum Waldbrand nach Arzberg im Jahr 2022. Start war an Hauptwache der Berufsfeuerwehr in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - In der Gohrischheide (Sachsen) wütet seit Tagen ein verheerender Waldbrand. Auch im Bereich Dessau und weiteren Teilen in Sachsen und Sachsen-Anhalts lodern Waldbrände vor sich hin. In den vergangenen Tagen kamen immer wieder Anfragen aus Feuerwehrkreisen und von MZ-Lesern auf, ob die Stadt Halle, wie in den Jahren 2022 und 2024, wieder überörtliche Hilfe bei den großen Waldbränden leisten wird.