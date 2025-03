Halle/MZ. - Vergangene Woche hat der Frühling offiziell in Deutschland begonnen. Und langsam, aber sicher machen sich die wärmeren Temperaturen auch in Halle breit. Die ersten Blumen fangen an zu sprießen und am Freitag fehlt auch nicht mehr viel bis zur 20-Grad-Marke in der Händelstadt. Für die Gastronomie heißt das vor allem, das nun auch der Betrieb im Außenbereich wieder Fahrt aufnimmt. So ist es auch im „Bewaffel dich“ in Halle, wo nun alles für die kommende Saison angerichtet ist.

